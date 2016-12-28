ФК «Крылья Советов» передал клубную футболку вратарю «Колорадо» Варламову

Фото: Официальный сайт ФК "Крылья Советов" Футболка для Семёна Варламова

Футбольный клуб «Крылья Советов» передал клубную футболку вратарю «Колорадо Эвеланш» и сборной России Семёну Варламову, информирует официальный сайт самарского клуба.Клубную базу «Крыльев Советов» посетил отец Семёна Варламова – Александр Игоревич Варламов. Семён является не только воспитанником самарской хоккейной школы и уроженцем Самары, но и болельщиком «Крыльев Советов» – постоянно следит за новостями о клубе и поздравил команду с победой над «Спартаком».Генеральный директор Фонда поддержки и развития футбола в Самарской области Игорь Поваров подарил отцу хоккеиста именную клубную футболку с номером #1 и фамилией Варламов на спине, а также новый клубный снэпбэк.