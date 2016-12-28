Малкин: на Новый год поедем отдыхать в Майами, но семь дней прогулять нельзя

Нападающий «Питтсбург Пингвинз»поделился своими планами на новогодние каникулы.«После матча против «Монреаля» мы посидим дома с друзьями. Устроим семейный ужин. Как всегда, оливье, мандарины, чуть-чуть шампанского. А на следующий день полетим отдыхать в Майами. Важно с головой к этому подойти. И понимать, что ты не можешь прогулять все семь дней, расслабиться на всю катушку. Уже плей-офф не за горами. Каждая игра будет важна. Даже на курорте надо тренироваться. Главное – не переборщить с отдыхом!Как буду проводить время? Плаваю, но не знаю, какой будет температура воды в Майами. Ещё есть тёплый бассейн. Сауна, бани, массажи – это святое. С утра обязательно – тренажерный зал, покрутить велосипед, сделать упражнения на ноги», — цитирует Малкина «Советский спорт».