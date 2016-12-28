Скабелка: Налимов — сильный вратарь, он сейчас в форме, нигде не лежал на печке

Главный тренер «Сибири»подвёл итоги после победы в матче с новокузнецким «Металлургом» (1:0).«Очень важная для нас победа. Сложно у нас проходят в этом сезоне матчи с «Металлургом». Сегодня всю игру владели преимуществом, создали достаточно моментов. Ребята проявили уважение к сопернику, сыграли надёжно в своей зоне, практически не дав шансов. Я не говорю про игру в неравных составах. Костя Окулов к этому голу, наверное, давно шёл. Не в первый раз он это попробовал. Получилось в самый нужный момент, когда шайба не шла в ворота. Мы довольны.Исходя из чего выбирали голкипера на матч? Из того, что Налимов сильный вратарь. Он к нам присоединился, он в форме. Он нигде не лежал на печке. Иван в «Адмирале» был постоянно в обойме. Мы взяли парня. Он играл дома. Поговорили. Понятно, у него было огромное желание. В этом году он немножко застоялся, учитывая, какой у него был отличный прошлый год», — цитирует Скабелку официальный сайт «Кузни».