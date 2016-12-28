Палушай: КХЛ — вторая лига в мировом хоккее, я готов бросить себе вызов

Нападающий минского «Динамо»поделился первыми впечатлениями после перехода в белорусскую команду.«Всё случилось очень быстро, буквально в течение пары дней. Агент предложил мне возможность продолжить сезон в минском «Динамо» в КХЛ, и я согласился. Я уже играл в КХЛ, кое-что знал о Минске, говорил с некоторыми игроками, которые порекомендовали мне Минск как отличный город. Плюс к этому сейчас у команды отличный тренерский штаб, поэтому я совсем не сомневался. Очень рад, что продолжу сезон в составе «Динамо».Мы приняли это решение вместе с моей женой. Мы решили, что для моей карьеры будет лучше, если я вернусь в Европу. КХЛ – вторая по силе лига в мировом хоккее. Я готов бросить себе вызов и сыграть в чемпионате КХЛ во второй раз в моей карьере», — цитирует Палушая официальный сайт клуба.