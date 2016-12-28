Занковец: «Барыс» сумел добиться тяжёлой победы, было отличное движение

Главный тренер «Барыса»поделился впечатлениями после выигранного матча с «Авангардом» (3:1).«Наверное, по движению у нас это был один из лучших матчей. Не могу говорить за команду соперника. В нашем исполнении по движению однозначно один из лучших матчей. Очень приятно, что ребята играли до конца, несмотря на то что проигрывали после двух периодов. Не опускали рук, верили, что можно было переломить ход матча, и смогли добиться победы, нелёгкой и тяжёлой победы, но, наверное, она даже вдвойне приятна над таким соперником.Почему поставил в ворота Карлссона? Дело в том, что у нас два хороших вратаря, которые претендуют на звание «номер один». У нас нет второго вратаря, они оба первые. Они оба играют хорошо, и в принципе оно так и планировалось изначально, так как график довольно сложный, и мы следовали по этому графику», — цитирует Занковца официальный сайт «Барыса».