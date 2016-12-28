Сен-Пьер: здорово закончить 2016 год победой, а потом отдохнуть немного

Нападающий «Барыса»поделился впечатлениями после выигранного матча с «Авангардом» (3:1).«Мне понравилась игра. Шиннимин хорошо сегодня с нами взаимодействовал, взаимопонимание с первых минут. Отдал хорошую передачу под бросок Савченко, отскок и гол Панюкова. Затем снова сделал хорошую передачу, мне оставалось только бросить — и гол. Счастлив, что нам удалось победить.Эта победа в особенности на пользу нашей команде, поскольку в предыдущей встрече мы одержали большую победу над «Магниткой», ещё одна топовая команда в нашей лиге. «Авангард» — сильный соперник, мы действовали просто, были внимательны в обороне и ждали своих моментов. Это принесло победу. Здорово закончить 2016 год победой, а после отдохнуть немного. Впереди ещё 16 важных игр до конца сезона», — цитирует Сен-Пьера Sports.kz.