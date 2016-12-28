Капитан ЦСКА Денис Денисов получил травму на раскатке

Главный тренер ЦСКАрассказал, что капитан «армейского» клубаполучил повреждение на раскатке, из-за чего не смог сыграть в матче с московским «Динамо» (5:3).«Денисов получил травму на раскатке, столкнувшись с Ожигановым, и не смог сыграть. Он такой парень, что он будет играть даже через боль, но он не смог сегодня сыграть. В НХЛ, если не ошибаюсь, в команде есть один экстра-игрок, который может быть заявлен в таких случаях. А мы не могли этого сделать, у нас за 50 минут заканчивается заявка. Получилось так, что у нас выбыл капитан команды. Мы должны были какого-то игрока заявить. Может, стоит над этим подумать? В этом нет ничего страшного, это для каждой команды. В том году у нас шайба кому-то попала, и он не играл. Мы хотели бы быть услышанными по этому вопросу», — приводит слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Владислав Уткин.