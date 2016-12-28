Карсумс: нужно было ещё забивать при игре «5 на 3», но не стоит искать отмазки

Нападающий московского «Динамо»поделился впечатлениями после проигрыша московским «армейцам» со счётом 5:3.«Думаю, сегодняшний матч ничем не отличался от предыдущих дерби. Обе команды старались с первых минут играть. И мы, и ЦСКА хотели выиграть, но они забили больше. Вопрос о количестве удалений не ко мне, а к судьям. Мне сказать ничего и нельзя.Два раза играли „5 на 3“, но второй раз не смогли забить. Может быть, если бы реализовали тот момент, всё было бы по-другому. Сейчас искать отмазки глупо. Нужно побольше работать. Старались помочь Заливину, чтобы он чувствовал больше уверенности. Не важно, кто в воротах у нас, это не означает, что мы отдадим игру», — передаёт слова Карсумса корреспондент «Чемпионата» Виктория Шмелёва.