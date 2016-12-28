Ярушкин: повели в счёте, сыграли по счёту, от обороны — в итоге победа

Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака»поделился впечатлениями после победы в матче с хоккейным клубом «Сочи» (4:1).«Судьбу матча сегодня решило большинство и реализация моментов. Повели в счёте, сыграли по счёту, от обороны — в итоге победа.Как оценю игру Всеволода Сорокина, который провёл свой первый матч с октября? Сева сегодня сыграл здорово: забитый гол, в обороне всё чётко. Никаких вопросов к нему нет, молодец», — приводит слова Ярушкина официальный сайт ХК «Сочи».