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«Питтсбург» вырвал победу у «Каролины», дважды уступая в счёте

29 декабря 2016, четверг. 05:45. Хоккей
«Питтсбург Пингвинз» вырвал победу у «Каролины Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на «Пи-Пи-Джи Пейнтс Арене» в Питтсбурге и закончилась со счётом 3:2 в пользу хозяев.

Гости по ходу матча дважды вели в счёте. На 9-й минуте Элиас Линдхольм открыл счёт, но Сидни Кросби на 21-й забросил ответную шайбу. Во второй раз «Каролина» вышла вперёд на 33-й минуте — отличился Ли Стемпняк. Однако в третьем периоде голы Криса Куница (42-я минута) и Карла Хагелина (56) принесли победу «пингвинам». Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин провёл на льду 16 минут.
НХЛ - регулярный чемпионат
29 декабря 2016, четверг. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
3 : 2 0:1, 1:1, 2:0
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 – Линдхольм (Хэнифин, Мёрфи) – 08:10 (5x5), 1:1 – Кросби (Шульц, Шири) – 20:26 (5x5), 1:2 – Стемпняк (Терявяйнен, Ахо) – 32:32 (5x5), 2:2 – Куниц (Кессел, Бонино) – 41:59 (5x5), 3:2 – Хагелин (Хёрнквист, Дейли) – 55:45 (5x5)
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Каролина Харрикейнз Питтсбург Пингвинз НХЛ
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