«Питтсбург» вырвал победу у «Каролины», дважды уступая в счёте

«Питтсбург Пингвинз» вырвал победу у «Каролины Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на «Пи-Пи-Джи Пейнтс Арене» в Питтсбурге и закончилась со счётом 3:2 в пользу хозяев.
Гости по ходу матча дважды вели в счёте. На 9-й минуте Элиас Линдхольм открыл счёт, но Сидни Кросби на 21-й забросил ответную шайбу. Во второй раз «Каролина» вышла вперёд на 33-й минуте — отличился Ли Стемпняк. Однако в третьем периоде голы Криса Куница (42-я минута) и Карла Хагелина (56) принесли победу «пингвинам». Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин провёл на льду 16 минут.