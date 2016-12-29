Моцко: у России сильная команда, но нам всё равно, как они играют на МЧМ

Главный тренер молодёжной сборной США Боб Моцко прокомментировал предстоящую встречу группового этапа чемпионата мира с командой Россией.
«Важным фактором для нас со сборной России станет то, насколько быстро мы сможем переключить голову после матча со словаками. Мы проводим много времени в атаке, потом смотрим, как играли в защите, и видим, что это были неплохие матчи. Нужно будет поработать ещё над игрой в меньшинстве. Сборная России – сильная команда, мы знаем силу этого соперника, но нам всё равно, как они играют. Мы хотим стать лучшей командой и концентрируемся на себе», — передаёт слова Моцко корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.
«Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию матча Россия – США, который состоится 29 декабря в 23:30 по московскому времени.