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175 лет назад
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«Барыс» — «Авангард»: видео лучших моментов
29 декабря 2016, четверг. 11:28.
Хоккей
Предлагаем вашему вниманию видеообзор матча регулярного чемпионата КХЛ между «Барысом» и «Авангардом». Встреча проходила в Астане и завершилась победой хозяев льда со счётом 3:1.
В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Кирилл Панюков, Мартин Сен-Пьер и Константин Пушкарёв. Единственный гол «Авангарда» записал на свой счёт Илья Зубов.
КХЛ - регулярный чемпионат
28 декабря 2016, среда. 16:30 МСК
Барыс
Астана
3 : 1
0:1, 0:0, 3:0
Авангард
Омская область
0:1
– Зубов (Пестушко) – 18:32 (5x5)
,
1:1
– Панюков (Савченко, Шиннимин) – 42:12 (5x5)
,
2:1
– Сен-Пьер (Шиннимин, Савченко) – 45:32 (4x4)
,
3:1
– Пушкарёв (Кучин) – 59:35 (en)
>>>Календарь регулярного чемпионата КХЛ — 2016/2017
Источник:
«Чемпионат»
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