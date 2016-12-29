Мэттьюс: «Торонто» уже увереннее играет на выезде, надо продолжать в том же духе

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс»после победы над «Флоридой Пантерз» (3:2 Б) отметил, что команда стала более уверенно играть в выездных матчах.«Мы уже увереннее себя чувствуем в выездных матчах. Это часть взросления команды, но самое важное, чтобы мы не останавливались. Нельзя быть слишком довольными своими результатами. Мы должны выиграть следующий матч в Тампе и продолжать в том же духе», — приводятся слова Мэттьюса на официальном сайте НХЛ.