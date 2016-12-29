Нападающий «Нью-Джерси» Холл пропустит несколько дней, Фиддлер — 3-4 недели

Нападающий «Нью-Джерси Дэвилз»из-за травмы нижней части тела пропустит матч с «Вашингтон Кэпиталз», который состоится 29 декабря, сообщается на официальном сайте НХЛ. Его восстановление должно занять несколько дней. Кроме того, нападающий Вернон Фиддлер выбыл на три-четыре недели из-за повреждения нижней части тела.«Дэвилз» уточнили, что травма Холла не связана с операцией на колене, которую он перенёс ранее в этом сезоне.25-летний Холл в текущем сезоне провёл 27 матчей, в которых набрал 23 (8+15) очков.