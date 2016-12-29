Бойд: победы над лидерами придают уверенность «Барысу», это закономерно

Нападающий «Барыса»поделился мнением о выступлении команды в последних матчах.«Победы над лидерами придают дополнительную уверенность команде, тем более в этом сезоне „Барыс“ уже не раз побеждал грозных соперников. Естественно, мы много работаем, тренируемся, позади уже столько игр у ребят, поэтому это закономерно. Но, главное, чтобы хороший уровень игры у нас был в плей-офф.Итоги домашней серии? Всё-таки хотелось одержать победу и над „Трактором“, пусть не совсем хорошо начали тот матч, поздно проснулись, но третий период провели тогда отлично, чуть-чуть времени не хватило, чтобы перевести игру в овертайм, но это полностью наша вина. Здорово, что в играх против таких серьёзных соперников, как магнитогорский „Металлург“ и омский „Авангард“, мы взяли шесть очков. Конечно, всё это далось нелегко, но от этого победы ещё более приятны. Очень рад, что завершили 2016 год на такой позитивной ноте», — цитирует Бойда официальный сайт «Барыса».