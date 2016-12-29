Шиннимин: КХЛ — это очень скоростная лига, сильнейшая в Европе

Нападающий «Барыса»поделился первыми впечатлениями от выступлений в Континентальной хоккейной лиге.«От первой игры за „Барыс“ получил удовольствие, у меня отличные партнёры. Приехал сюда недавно, и за такой короткий отрезок времени мы отлично поработали и добились победы в третьем периоде над „Авангардом“, забили три гола подряд.КХЛ — это очень скоростная лига, много опытных игроков. Сильнейшая лига в Европе. Всё складывается хорошо, рад, что приехал играть за «Барыс», — приводит слова Шиннимина Sports.kz.