Р. Ротенберг: на открытом катке СКА можно проводить официальные матчи

Возле многофункционального комплекса «Хоккейный город» клуба СКА 29 декабря заработал открытый каток. Вице-президент СКАрассказал о том, кто может сыграть на катке.«Этот каток — подарок для жителей Петербурга. Любой болельщик может прийти и кататься на этом открытом катке. Лёд — искусственный, площадка канадского размера. Здесь можно будет устраивать массовое катание. Всё делается для развития массового хоккея, мы возвращаемся к истокам. Каток будет работать до конца апреля.Здесь мы можем проводить официальные матчи, можно проводить встречи Ночной хоккейной лиги. Все наши СДЮШОРы Петербурга могут играть. Если на улице будет плюс 10, то кататься ещё можно», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.На катке прошёл мастер-класс для воспитанников школы «СКА-Стрельна». Тренировку с юными хоккеистами провели действующие игроки СКА, а также чемпион мира 1993 года Алексей Яшин. После этого на открытом катке состоялся выставочный матч с участием команд «Друзья СКА» и «Ленинград». На лёд вышли ветераны, выступавшие за «армейский» клуб в разные годы, и руководство СКА. В частности, в матче приняли участие Александр Медведев, Алексей Касатонов, Максим Соколов и Андрей Точицкий. Мероприятие прошло в стиле «милитари»: команда «Друзья СКА» сыграла в форме «Армейская», для болельщиков работала военно-полевая кухня. Для всех желающих каток откроется 30 декабря в 16:00.