«Салават Юлаев» сумел отыграться с 0:3, но потерпел поражение от «Магнитки»

Уфимский «Салават Юлаев» на домашней арене потерпел поражение от магнитогорского «Металлурга», встреча завершилась со счётом 3:5.К 28-й минуте встречи «Магнитка» вела в три шайбы: дублем отметился Оскар Осала, ещё одну шайбу забросил Ян Коварж. Уфимцы сумели отыграться благодаря голам Линуса Умарка, Дениса Куляша и Теему Хартикайнена. «Металлург» на 47-й минуте вновь вышел вперёд благодаря голу Томми Санталы, а на последней минуте Евгений Тимкин забросил в пустые ворота, установив окончательный счёт встречи.