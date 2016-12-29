Каменский: Приволжье – один из ведущих и самый большой регион Ночной лиги

Олимпийский чемпион, член правления Ночной хоккейной лиги и куратор конференции «Приволжье»рассказал о положении дел в любительском хоккее в России.«Приволжье на данный момент — один из ведущих регионов лиги. Поэтому уровень организации у нас самый высокий: всё работает чётко, понятно и без сбоев. Более того, Приволжье — самый большой регион Ночной лиги, соответственно, в плане организации он является одним из наиболее сложных. Однако, даже несмотря на это, мы справляемся.Уровень любительского хоккея в стране? Конечно, уровень прилично вырос, потому что видно, как ребята бьются за путёвку в Сочи. Уже на самом фестивале лучшие команды отчаянно и бескомпромиссно борются за главный приз соревнований. Поэтому лига развивается, она не стоит на месте, и это не может не радовать», — сказал Каменский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Филиппом Майковым.