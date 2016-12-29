Ковальчук: первые два периода с «Локомотивом» СКА играл безобразно

Нападающий СКАпрокомментировал поражение своей команды от ярославского «Локомотива» со счётом (1:2).«Первые два периода безобразно играли, в третьем только начали создавать моменты, но не реализовали их. Надо делать выводы, будет несколько выходных, успеем восстановиться перед длинной серией. В первые два периода у нас тоже были моменты, но создавала их единственная тройка.При игре в «шесть на четыре» пытались отдать лишний пас, поэтому не смогли забить, но уже время не вернуть назад. Посмотрим видео и исправимся.У «Локомотива» вратарь сегодня сыграл замечательно, в некоторых моментах сопернику повезло. Не показалось, что «Локомотив» играл слишком грубо, это хоккей — здесь все стараются выигрывать. Никакой грубости не было.Новогоднего настроения и не было пока, понимали, что важная игра дома. Оно будет 31-го числа.Болельщиков хочется поблагодарить за поддержку, атмосфера на наших домашних матчах лучшая в Европе и Америке. Дай бог, чтобы мы оставались такой же семьёй и творили вместе великие дела», — передаёт слова Ковальчука корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.