Назаров: несмотря на победу, «Нефтехимик» не в восьмёрке, и это плохо

Главный тренер «Нефтехимика»поделился впечатлениями от игры с «Витязем», в которой нижнекамцы победили со счётом 5:2.«Хочу поздравить болельщиков с Новым годом. Здоровья, счастья вам и продолжайте смотреть хоккей! По игре нам где-то повезло. Хоть мы пропустили первыми, потом пошли эти голы. Рад победе, готовимся к следующим матчам.Насколько доволен Кареевым и Первышиным? Не буду ничего по ним говорить. Ребята полностью отдаются игре, отдельно кого-то выделять не хочется. Нам ещё есть над чем работать. Мы пока отстаём от заветной восьмёрки. Несмотря на победу, мы не в восьмёрке, и это плохо», — приводит слова Назарова корреспондент «Чемпионата» Владислав Уткин