Белов: «Витязь» провёл один из худших матчей в этом сезоне

Главный тренер «Витязя»подвёл итоги домашнего матча с «Нефтехимиком», в котором его команда проиграла со счётом 2:5.«Очень обидно, что такую игру провели. Пожалуй, один из худших матчей в этом сезоне. Из домашних — точно. В чём дело — будем разбираться. Два дня было на подготовку, ситуация была благоприятной. Я вырос в Подольске, нам преподаватель по труду говорил: „Вы — чудаки на букву “М». Хочется его процитировать в отношении нашей команды, но не буду. К сожалению, вот так. Жизнь продолжается.Сятери значительно лучше. Посмотрим, как будут развиваться события. Как только он будет готов, будем его использовать. Как оценю игру Сапрыкина? Я оцениваю всю игру команды, вы уже слышали оценку", — передаёт слова Белова корреспондент «Чемпионата» Владислав Уткин.