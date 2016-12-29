Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018 Кубок конфедераций
Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные Лига Чемпионат.com
Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2016 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016
Теннис
WTA ATP Australian Open 2017 Кубок Дэвиса Кубок Федерации Кубок Кремля 2016 Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Борьба Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы
Прочие виды спорта Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Фэнтези футбол Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Новогодний Чемпионат
Билеты на спорт Купить билет на матч ХК Витязь — ХК Нефтехимик!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Галимов: сегодня день Мурыгина, без него не победили бы СКА

29 декабря 2016, четверг. 22:43. Хоккей
Нападающий «Локомотива» Эмиль Галимов прокомментировал победу своей команды над петербургским СКА со счётом 2:1.

«Хорошая игра была, мы создали довольно много моментов. Вратарь сыграл просто здорово, сегодня день Мурыгина, без него мы бы сегодня не победили.

Удар локтем Шипачёва — игровой момент, да там и удара в лицо не было. Поговорили с ним после, он сказал, что всё нормально. Судьи правильно отреагировали, что не дали дисциплинарный штраф.

Побеждать важно всегда, не только в преддверии Нового года. После 1:7 в домашнем матче со СКА сделали выводы, тогда просто перегорели. Тренеры подсказали, и мы исправились», — передаёт слова Галимова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХК Локомотив ХК СКА Эмиль Галимов
Новости. Хоккей
29 декабря 2016, четверг
23:02 Локтионов: о поражении в Ярославле уже забыли, просто выполнили план на игру
23:00 Защитник «Блюз» Бортуццо договорился о новом контракте с клубом
22:53 Коскиранта: СКА старался изо всех сил, но нельзя выиграть все матчи
22:43 Красковский: раз СКА не забил в большинстве, значит, мы его хорошо разобрали
22:43 Галимов: сегодня день Мурыгина, без него не победили бы СКА
22:33 Белов: «Витязь» провёл один из худших матчей в этом сезоне
22:31 Самсонов займёт место в воротах сборной России в матче с США, Волков не сыграет
22:25 И. Воробьёв: у нас было хорошее начало, потом «Салават» вернулся в игру
22:25 Войнов: СКА потерял удачу, а когда теряешь – тяжело её обратно вернуть
22:22 Назаров: несмотря на победу, «Нефтехимик» не в восьмёрке, и это плохо
22:21 Кудашов: СКА давил, создавал моменты, но «Локомотив» всё равно победил
22:18 Знарок: боженька наказал СКА за нереализованные моменты
22:17 Ковальчук: первые два периода с «Локомотивом» СКА играл безобразно
22:14 Видео. «Куньлунь Ред Стар» — «Адмирал»
22:02 Дубль Полыгалова помог «Нефтехимику» переиграть «Витязь»
21:53 «Локомотив» одолел СКА в Санкт-Петербурге благодаря голам Контиолы и Козуна
21:34 «Тампа-Бэй»: Наместников близок к возвращению в строй, Пойнт выбыл на 4-6 недель
21:18 «Ак Барс» одержал волевую победу в матче с «Северсталью»
21:13 Каменский: Приволжье – один из ведущих и самый большой регион Ночной лиги
21:01 СКА – «Локомотив»: Плотников подрался с Накладалом
21:01 Емелин: «Салават» безобразно начал матч, но проиграл из-за необязательного гола
20:59 Юрзинов-мл.: у нас травмированы четыре ведущих игрока, не хватает креатива
20:38 Гурьянов: настроение хорошее, готовимся к битве с американцами
20:34 Скотт Смит с 1 июля 2017 года станет президентом федерации хоккея Канады
20:18 Сборная Канады разгромила «Маунтфилд» на Кубке Шпенглера
20:08 Агент Панарина: Артемий мог бы зарабатывать больше в КХЛ, но ему нравится в НХЛ
19:56 Защитник «Анахайма» Стоунер перенёс операцию и пропустит 4-6 недель
19:24 «Салават Юлаев» сумел отыграться с 0:3, но потерпел поражение от «Магнитки»
19:17 «Северсталь» расторгла контракт с форвардом Артёмом Воробьёвым
18:50 СКА и «Локомотив» определились с составами на матч в Санкт-Петербурге
18:29 Источник: клубы КХЛ должны своим игрокам более 500 млн рублей
18:13 Андриевский: мы сами заварили такую ситуацию и только сами себя могли вытащить
18:00 Россия — США: онлайн-трансляция матча МЧМ начнётся в 23:30
17:47 Голкипер «Оттавы» Андерсон вернётся в расположение команды в середине января
17:24 Нападающий «Калгари» Брауэр выбыл на несколько недель из-за перелома пальца
17:15 Улльстрём: наверное, это самый сложный сезон в моей карьере
16:54 А. Медведев: СКА должен снять проклятье победителей «регулярки» КХЛ
16:48 Гол и результативная передача Саболича помогли «Адмиралу» обыграть «Куньлунь»
16:38 Гаврус: простуда меня немного подкосила, но теперь всё позади
16:18 Р. Ротенберг: на открытом катке СКА можно проводить официальные матчи
16:11 Шиннимин: КХЛ — это очень скоростная лига, сильнейшая в Европе
15:59 Бойд: победы над лидерами придают уверенность «Барысу», это закономерно
15:49 С. Костицын: надоели ежедневные тренировки, хочется уже играть
15:24 Защитник ЦСКА Денисов избежал серьёзной травмы, он сыграет после Нового года
15:15 Бадюков: в игре с США надо полагаться не только на Капризова и Полунина
Все новости RSS
Как завершится матч Россия - США на молодёжном чемпионате мира - 2017?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2016
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+