Галимов: сегодня день Мурыгина, без него не победили бы СКА

Нападающий «Локомотива»прокомментировал победу своей команды над петербургским СКА со счётом 2:1.«Хорошая игра была, мы создали довольно много моментов. Вратарь сыграл просто здорово, сегодня день Мурыгина, без него мы бы сегодня не победили.Удар локтем Шипачёва — игровой момент, да там и удара в лицо не было. Поговорили с ним после, он сказал, что всё нормально. Судьи правильно отреагировали, что не дали дисциплинарный штраф.Побеждать важно всегда, не только в преддверии Нового года. После 1:7 в домашнем матче со СКА сделали выводы, тогда просто перегорели. Тренеры подсказали, и мы исправились», — передаёт слова Галимова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.