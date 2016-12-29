Коскиранта: СКА старался изо всех сил, но нельзя выиграть все матчи

Нападающий СКАпрокомментировал поражение своей команды от ярославского «Локомотива» со счётом 1:2.«Мы не можем выиграть все матчи. Мы старались изо всех сил, но не смогли реализовать свои моменты, не забили в первые два периода. Вратари сегодня сыграли очень хорошо. «Локомотив» грамотно оборонялся и мало что нам позволил? Я так не думаю, просто они быстро открыли счёт, после чего стали больше внимания обращать на оборону.Что случилось с большинством? Мы над ним работаем. Иногда шайба просто не идёт в ворота, нам надо больше тренировать этот компонент. Сегодня у нас было много шансов, но вратарь «Локомотива» стоял на голове. Конечно, обычно мы забиваем больше, когда создаём столько моментов », — передаёт слова Коскиранты корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.