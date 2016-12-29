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175 лет назад
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«Ак Барс» — «Северсталь»: видеообзор
29 декабря 2016, четверг. 23:10.
Хоккей
Предлагаем вашему вниманию видеообзор матча регулярного чемпионата КХЛ между «Ак Барсом» и «Северсталью». Встреча проходила в Казани и завершилась победой хозяев льда со счётом 3:2.
В составе хозяев голами отметились Василий Токранов, Иржи Секач и Стефан Эллиотт. У «Северстали» забитые голы на свой счёт записали Арсений Хацей и Антон Сизов.
КХЛ - регулярный чемпионат
29 декабря 2016, четверг. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
3 : 2
0:2, 3:0, 0:0
Северсталь
Череповец
0:1
– Хацей – 04:43 (5x5)
,
0:2
– Сизов (Мазур, Кодола) – 07:06 (5x5)
,
1:2
– Токранов (Азеведу, Секач) – 25:32 (5x4)
,
2:2
– Секач (Свитов, Токранов) – 27:51 (5x4)
,
3:2
– Эллиотт (Токранов, Азеведу) – 37:58 (5x5)
>>>Календарь регулярного чемпионата КХЛ-2016/2017
Источник:
«Чемпионат»
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Теги
ХК Ак Барс
ХК Северсталь
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