«Ак Барс» — «Северсталь»: видеообзор

Предлагаем вашему вниманию видеообзор матча регулярного чемпионата КХЛ между «Ак Барсом» и «Северсталью». Встреча проходила в Казани и завершилась победой хозяев льда со счётом 3:2.В составе хозяев голами отметились Василий Токранов, Иржи Секач и Стефан Эллиотт. У «Северстали» забитые голы на свой счёт записали Арсений Хацей и Антон Сизов.