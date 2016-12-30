Галимов: не думал, что арбитры разрешают добивать шайбу после попадания в шлем

Голкипер «Ак Барса»дал комментарий после игры с «Северсталью» (3:2).«Был довольно большой перерыв лично у меня. Было не очень комфортно начинать игру. Это было видно по первому голу «Северстали». Там нечего сказать — чисто моя вина была. Но потом я вошёл в игру и нормально сыграл. На своём уровне.В конце нам пришлось непросто? Шайба попала в шлем, но арбитры игру не остановили. Не думал, что дают шанс добивать шайбу после попадания в шлем. Буду знать теперь. «Северсталь» подавила немного, но мы выстояли. Ребята хорошо сыграли в меньшинстве, помогли. Победу мы заслужили», — цитирует Галимова официальный сайт «Ак Барса».