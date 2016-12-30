Тренин: с США начали медленно, много удалений, всё те же ошибки, что и с Канадой

Нападающий молодёжной сборной Россииподвёл итоги матча группового этапа МЧМ с командой США, в котором подопечные Валерия Брагина проиграли со счётом 2:3.«Всё те же ошибки, что и с Канадой. Начали медленно, много удалений. Не реализовали свои моменты. Медленный старт, а американцы бегут под давлением, и мы теряемся. Мы настроились, были полностью готовы. Не знаю, почему так получается. Увереннее себя я начал чувствовать только тогда, когда выравняли игру. Было чувство, что можем дожать. Забей — была бы другая игра. В третьем периоде у меня был момент, но шайба сошла с клюшки», — передаёт слова Тренина корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.