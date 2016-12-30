Ураков: у сборной России всё впереди, в матче с США где-то не повезло

Нападающий сборной Россиипрокомментировал поражение в матче третьего тура группового этапа молодёжного чемпионата мира с командой США со счётом 2:3.«У меня появился момент: убежали в контратаку, я удачно клюшку подставил и забил. Возможности есть всегда, было желание выиграть, но где-то не повезло. Сегодня хотели добавить в игре в неравных составах.У сборной России всё впереди, будем работать. Команде можно добавлять во всём и всегда. Не знаю, почему не получился быстрый старт, стараемся выигрывать каждый матч. Они забили первыми. Игра Самсонова даёт всей команде уверенность, но и Сухачёв в прошлом матче сыграл классно.Каждую игру чувствую поддержку болельщиков. Слышал, что кричали: «Россия!», потом увидел наши флаги. Не знаю, кто это были — канадцы или россияне», — передаёт слова Уракова корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.