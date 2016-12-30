Брагин: с Канадой и США — другой хоккей, после Латвии не хватило скорости

Главный тренер молодёжной сборной Россиипрокомментировал поражение в матче третьего тура группового этапа молодёжного чемпионата мира с командой США со счётом 2:3.«У сборной России сегодня был быстрый соперник, такой же, как и канадцы. После Латвии нужно было войти в этот ритм. Пойдём тяжёлым путём, ничего страшного. А в плей-офф всё равно надо обыгрывать любого соперника. Сложно сейчас сказать, почему в первом периоде было много удалений. Воробьёв вроде бы клюшку сунул. Встали, задёргались. Думаю, проблем там не было. Неплохо отыграли в меньшинстве — пропустили только один гол, и то с рикошета. Самсонов выдал хороший матч, особенно первый период, в конце отразил буллит.Уступили сегодня в реализации моментов. Два гола — маловато. Какой же хоккей без заброшенных шайб? Надо три-четыре забивать, чтобы думать о победе. Волков простыл. Никто не собирается расслабляться. Матч со Словакией — определяющий! Не важно, на кого мы выйдем. Надо готовиться к последней встрече группового этапа серьёзно, дальше игры на выбывание, там нельзя делать ошибок. Сейчас подумаем, разберём игры и лучших соберём в три линии, а четвёртой закроем оборону и меньшинство. Сложно сказать, насколько много нам нужно исправлять. Но у нас точно ничего не развалено. После Латвии очень сложно настроиться на такие скорости. С Канадой и США — это другой хоккей», — передаёт слова Брагина корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.