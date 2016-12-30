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«Монреаль» в ОТ одержал волевую победу над «Флоридой», Радулов набрал одно очко

30 декабря 2016, пятница. 06:25. Хоккей
«Флорида Пантерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ на домашнем льду проиграл «Монреаль Канадиенс» со счётом 2:3.

Джейсон Демерс в первом периоде вывел хозяев вперёд. На 26-й минуте Макс Пачьоретти с передачи Александра Радулова равновесие восстановил, но Винс Трочек вскоре вернул лидерство «Пантерз».

«Флорида» была близка к победе в основное время, однако Брэндан Галлахер своим точным броском позволил «Монреалю» перевести игру в овертайм. В дополнительное время канадцы вырвали победу благодаря голу Филлипа Дано

НХЛ - регулярный чемпионат
30 декабря 2016, пятница. 03:30 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
2 : 3 1:0, 1:1, 0:1, 0:1
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 – Демерс (Йокинен, Маршессо) – 13:58 (5x5), 1:1 – Пачьоретти (А. Радулов, Больё) – 25:45 (5x4), 2:1 – Трочек (Яндл) – 29:02 (5x4), 2:2 – Галлахер (Дано) – 57:23 (5x5), 2:3 – Дано (Пачьоретти) – 60:39 (3x3)
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Монреаль Канадиенс Флорида Пантерз Александр Радулов
Новости. Хоккей
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