«Монреаль» в ОТ одержал волевую победу над «Флоридой», Радулов набрал одно очко

«Флорида Пантерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ на домашнем льду проиграл «Монреаль Канадиенс» со счётом 2:3.Джейсон Демерс в первом периоде вывел хозяев вперёд. На 26-й минуте Макс Пачьоретти с передачи Александра Радулова равновесие восстановил, но Винс Трочек вскоре вернул лидерство «Пантерз».«Флорида» была близка к победе в основное время, однако Брэндан Галлахер своим точным броском позволил «Монреалю» перевести игру в овертайм. В дополнительное время канадцы вырвали победу благодаря голу Филлипа Дано