Дюшейн — второй игрок с драфта НХЛ-2009, преодлевший отметку в 400 очков

Форвард «Колорадо Эвеланш»набрал 2 (1+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Даллас Старз» (2:4).Это были 400-е и 401-е очки канадского игрока в карьере, всего у него в активе 169 голов и 232 голевые передачи в 526 играх.Дюшейн является вторым хоккеистом, выбранным на драфте НХЛ-2009, кто достиг отметки в 400 очков. Первым был Джон Таварес из «Нью-Йорк Айлендерс».Видео результативных действий Дюшейна доступны по ссылкам: