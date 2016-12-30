Видео. СКА — «Локомотив»

Предлагаем вашему вниманию видеообзор матча регулярного чемпионата КХЛ между СКА и «Локомотивом». Встреча проходила в Санкт-Петербурге и завершилась победой гостей со счётом 2:1.Единственный гол в составе «армейцев» на счету Ильи Ковальчука. У «Локомотива» заброшенными шайбами сумели отметиться Петри Контиола и Брэндон Козун.