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Видео. СКА — «Локомотив»
30 декабря 2016, пятница. 09:18.
Хоккей
Предлагаем вашему вниманию видеообзор матча регулярного чемпионата КХЛ между СКА и «Локомотивом». Встреча проходила в Санкт-Петербурге и завершилась победой гостей со счётом 2:1.
Единственный гол в составе «армейцев» на счету Ильи Ковальчука. У «Локомотива» заброшенными шайбами сумели отметиться Петри Контиола и Брэндон Козун.
КХЛ - регулярный чемпионат
29 декабря 2016, четверг. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
1 : 2
0:1, 0:1, 1:0
Локомотив
Ярославль
0:1
– Контиола (Кронвалль) – 03:57 (5x5)
,
0:2
– Козун (Тальбо) – 38:35 (5x5)
,
1:2
– Ковальчук (Барабанов, Войнов) – 40:20 (5x5)
>>>Календарь регулярного чемпионата КХЛ — 2016/2017
Источник:
«Чемпионат»
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ХК Локомотив
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30 декабря 2016, пятница
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Как завершится матч Россия - США на молодёжном чемпионате мира - 2017?
Победой США в основное время
851 (21%)
Победой России в основное время
2671 (67%)
Победой США за пределами основного времени
109 (3%)
Победой России за пределами основного времени
339 (9%)
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