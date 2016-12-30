Токранов: теперь «Ак Барсу» нужно обязательно обыграть «Магнитку» и «Салават»

Защитник «Ак Барса»подвёл итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Северсталью» (3:2).«Отдыхать летом будем. Сейчас надо хорошо поработать и достойно выступить. «Магнитку» надо обязательно обыграть и «Салават». Когда играли в Уфе, был равный матч. Просто удаления подвели, нам забили два гола. Будем стараться обыграть всех.У меня не такая уж и серьёзная травма была. Скажем так, это мини-травма. Я с ней месяц уже, наверное. Просто с каждой игрой она усугублялась. Сделали укольчик в сустав, и все нормально.В принципе, в последние дни перед играми тренировки хорошие у меня были. По два занятия на льду, тренажёрка, зал. Играли, разыгрывали. Может, это помогло», – цитирует игрока «Р-Спорт».