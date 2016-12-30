Саад: так называемые эксперты говорили, что «Коламбусу» можно не выходить на лёд

Нападающий «Коламбус Блю Джекетс»сравнил игру команды в текущем и прошлом сезонах.«В прошлом году мы многому научились. В конце сезона мы выиграли 4 из 5 матчей, в том числе ушли с 0:3 в игре с «Чикаго», выиграв 5:4 в овертайме. Сейчас же, в этом году, мы играем в хоккей, на который мы способны. Люди спросили почти каждого в нашей раздевалке: что же изменилось? Мы много узнали друг о друге за прошлый сезон, усердно трудились летом и играем в соответствии с ролями, которые мы должны исполнять. Мы беспокоимся только о тренировках или матчах, и ни о чём больше.В прошлом году от нашей команды ожидали многого. В этом же на нас не рассчитывали уже с лета. Так называемые эксперты говорили, что мы команда, которая будет бороться за лотерейный пик драфта, ещё до первого вбрасывания, и говорили, что нам можно даже и не появляться на льду. Нас это не волнует. Нас заботит только то, как мы себя чувствуем. Мы знали, что способны на гораздо большее, чем мы показали в прошлом сезоне. В нашей раздевалке много талантливых игроков.Очень заманчиво смотреть на турнирную таблицу и представлять, что может команда, но мы не можем этого делать. Мы не торопимся. Мы просто делаем лучше то, что было до этого. Тортс гарантирует, что у нас будет очень профессиональная команда, что мы не будем себя переоценивать или недооценивать. Сейчас мы в огне – и мы хотим сохранить это состояние. Люди в Огайо начинают замечать, что мы делаем», – написал Саад в тексте для The Players Tribune.