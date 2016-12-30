Ержабек: «Витязю» сложно играть без Сятери

Защитник «Витязя»прокомментировал поражение от «Нефтехимика» (2:5) в матче регулярного чемпионата КХЛ.«Нефтехимик» здорово защищался, мы не могли пройти к воротам. Много бросков они блокировали, нам было сложно в атаке. Конечно, без Харри Сятери сложно играть, но и Игорь Сапрыкин – хороший вратарь. Он не виноват, это был сложный матч для него.Каждый раз, когда мы выдаем пару хороших матчей, потом у нас идет плохая игра, у меня нет этому объяснений. Возможно, нехватка концентрации, честно, не знаю, почему так происходит», – цитирует игрока «Р-Спорт».