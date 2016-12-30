«Адмирал»: просим КХЛ рассмотреть возможность проведения Матча звёзд у нас

«Адмирал» отправил в КХЛ официальное письмо, в котором заявил о намерении принять Матч звёзд КХЛ-2018.«Хоккейный клуб «Адмирал» просит руководство лиги рассмотреть возможность проведения Матча звёзд Континентальной хоккейной лиги 2018 г. во Владивостоке на домашней арене клуба – КСК «Фетисов Арена». Мы считаем, что в свете двух ближайших зимних Олимпиад в соседних Корее (2018) и Китае (2022), а также стремительном развитии хоккея в Азии и на Дальнем Востоке, было бы здорово и перспективно со всех точек зрения провести звёздный поединок именно во Владивостоке.В своём письме ХК «Адмирал» заверяет, что Владивосток обладает развитой инфраструктурой для организации спортивных мероприятий самого высокого уровня, а стремительно развивающиеся в Приморском крае хоккейные традиции, искренний интерес и любовь жителей, обеспечивающих матчам команды стопроцентную посещаемость, сделают Матч звёзд — 2018 незабываемым событием для всех его участников», — сказано в письме.