Азеведу: «Ак Барс» как будто не включился в первом периоде матча с «Северсталью»

Форвард «Ак Барса»прокомментировал победу над «Северсталью» (3:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.«Мы как будто не включились в первом периоде матча. Не знаю даже, как это объяснить. Не получалось ничего: передачи не проходили, ноги не катились. Соперник переигрывал нас полностью. Но в перерыве удалось сделать нужные коррективы, и это помогло победить в двух следующих периодах.Билялетдинов был не очень доволен нашей игрой. Он сказал, что нужно упростить игру, не нужно делать пас ради паса, так как это приведёт к потере. Это сработало в следующих периодах.Токранов – отличный защитник, который здорово катается и может хорошо бросить. Сегодня он показал это», – цитирует игрока «Р-Спорт».