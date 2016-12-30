Солодухин: надеюсь быстрее понять тактику «Ак Барса»

Форвард «Ак Барса»оценил свой дебют за казанскую команду в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Северсталью» (3:2).«Впечатления от матча положительные. Самое главное – выиграли. Сделали подарок себе и болельщикам. Есть, конечно, нюансы определённые, всё-таки это первая игра. Считаю, был сумбур немного в моих действиях. Надеюсь как можно быстрее довести всё до автоматизма, до конца понять тактику.Мне понравилось играть со своими партнёрами, я получил удовольствие. Повторюсь, самое главное – это то, что после непростого первого периода, уступая в счёте 0:2, мы нашли силы переломить игру. Вы сами видели, какие голы залетали. Я бы не сказал, что это были комбинации прям до пустых ворот. В первом случае небольшой «кекс» произошёл, во время второго гола Галимов отбил шайбу, попал в игрока, в борьбе она залетела. Тренерский штаб внёс коррективы, в перерыве поговорили. Где-то начали работать от простого, и это принесло свои плоды.Вратари у нас в порядке. Бывает такое. Не ошибается тот, кто не играет. Ничего страшного в этом нет, мы были уверены, что переломим ход матча», – цитирует игрока официальный сайт клуба.