Читатели «Чемпионата» выбрали Павла Буре лучшим игроком 90-х

Завершилось голосование среди читателей «Чемпионата» по выбору лучшего отечественного хоккеиста с 1990 по 2000 год.
Больше всего голосов набрал Павел Буре (1900 голосов), в тройку также вошли Сергей Фёдоров (1800) и Алексей Яшин (683).
→ От Шувалова до Боброва. Выбери лучшего хоккеиста 50-х
→ От Старшинова до Фирсова. Выбери лучшего хоккеиста 60-х
→ От Третьяка до Харламова. Выбери лучшего хоккеиста 70-х
→ От Фетисова до Ларионова. Выбери лучшего хоккеиста 80-х
→ От Зубова до Фёдорова. Выбери лучшего хоккеиста 90-х