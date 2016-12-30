Читатели «Чемпионата» выбрали Павла Буре лучшим игроком 90-х

Завершилось голосование среди читателей «Чемпионата» по выбору лучшего отечественного хоккеиста с 1990 по 2000 год.Больше всего голосов набрал Павел Буре (1900 голосов), в тройку также вошли Сергей Фёдоров (1800) и Алексей Яшин (683).