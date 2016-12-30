Бурмистров может перейти из «Виннипега» в «Монреаль»

Нападающий «Виннипег Джетс» Александр Бурмистров может перейти в «Монреаль Канадиенс».
«Канадиенс» находятся в поиске защитника и центрального форварда в первые два звена. Об этом информирует The Fourth Period. Уточняется, что канадский клуб также заинтересован в форварде «Аризоны Койотс» Мартине Ганзале, защитнике «Анахайм Дакс» Кэме Фоулере, а также форварде «Виннипег Джетс» Александре Бурмистрове.
Российский нападающий в текущем сезоне набрал 2 (0+2) очка в 23 матчах регулярного чемпионата НХЛ.
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