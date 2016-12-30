КХЛ опубликовала список травмированных на 29 декабря

КХЛ обнародовала список травмированных по состоянию на 29 декабря.
«Авангард»:
Анелёв Юнас
Бурдасов Антон
Дервук Илья
Пьянов Валентин
Соботка Владимир.
«Автомобилист»:
Андерсен Никлас.
«Адмирал»:
Глухов Николай
Конев Андрей
Мнацян Самвел
Фисенко Михаил.
«Ак Барс»:
Григоренко Евгений.
«Амур»:
Кацуба Станислав.
«Барыс»:
Маркелов Владимир
Старченко Роман.
«Витязь»:
Кокшаров Юрий.
«Динамо» Минск:
Костицын Сергей
Улльстрём Давид.
«Динамо» Москва:
Кутейкин Андрей
Миронов Андрей
Рыбаков Александр
Тарасов Даниил.
«Динамо» Рига:
Галвиньш Гунтис
Гиллис Колтон.
«Йокерит»:
Виртанен Петтери.
«Куньлунь Ред Стар»:
Пёйсти Эту.
«Лада»:
Бумагин Александр.
«Локомотив»:
Коршков Егор.
«Медвешчак»:
Смейкал Иржи
Совэ Янн.
«Металлург» Магнитогорск:
Вольский Войтек.
«Нефтехимик»:
Куликов Павел
Макаров Константин
Рясенский Евгений
Секстон Дэн.
«Салават Юлаев»:
Майоров Максим
Макаров Игорь
Соин Сергей.
«Сибирь»:
Неколенко Илья
Салак Александр.
«Слован»:
Вьеденски Марек
Месарош Андрей
Смоленяк Радек.
«Спартак»:
Никонцев Анатолий.
ХК «Сочи»:
Точицкий Никита
Хомицкий Вадим.
ЦСКА:
Да Коста Стефан
Кошелев Семён.
«Югра»:
Гусев Сергей.