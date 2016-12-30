ИИХФ: не проводим минуты молчания по событиям, не имеющим отношения к хоккею

ИИХФ объяснила, почему не разрешила провести минуту молчания в память о погибших в авиакатастрофе в Сочи на матче молодёжного чемпионата мира в Канаде. Об этом сообщает RT.
«Российская сторона обратилась к нам с просьбой провести минуту молчания и надеть чёрные траурные повязки. Мы позволили хоккеистам надеть их, но не могли допустить проведения минуты молчания. ИИХФ не проводит минуты молчания по событиям, которые не имеют прямого отношения к хоккею», — говорится в сообщении организации.
Перед стартовым матчем сборной России с канадцами на молодёжном чемпионате мира представители России попросили объявить минуту молчания, но этого сделано не было.
25 декабря летевший на авиабазу Хмеймим самолёт Минобороны России Ту-154 пропал с радаров. Фрагменты воздушного судна были обнаружены в море в 1,5 км от берега около города Сочи. На борту находились 92 человека, в том числе артисты ансамбля имени Александрова. Все они погибли.