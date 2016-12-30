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Уилсон: в матче с «Ак Барсом» где-то не хватило концентрации, где-то удачи

30 декабря 2016, пятница. 14:33. Хоккей
Защитник череповецкой «Северстали» Клэй Уилсон подвёл итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Ак Барсом» (2:3).

«Мы старались, очень хотели победить, повели в счёте, но где-то не хватило концентрации, где-то удачи. Возможно, увлеклись атакой, забыли про оборону, побежали забивать ещё и ещё. В играх с такими командами, как «Ак Барс», так делать нельзя.

Коварж не раз нас спасал, он важнейший член клуба, если кто и виноват в пропущенных шайбах, то мы, защитники. Вратарь не может постоянно творить чудеса, это же человек. Верим в свой успех раньше времени, забываем, что игра длится все 60 минут. В этом и причина. Стоит ответственнее подходить к своей игре.

Я рад, что в команде есть мои старые знакомые, но не сказать, что я долго созванивался с кем-то и говорил по поводу перехода. Я уже не первый год в КХЛ, за несколько сезонов узнал лигу, сложилось некое впечатление по всем клубам. «Северсталь» была самой активной в переговорах, поэтому я здесь. Для меня важно иметь игровое время и быть важным элементом в команде, побеждать и решать важные задачи с клубом», – цитирует игрока «Реальное время».
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХК Ак Барс ХК Северсталь
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30 декабря 2016, пятница
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