Йордан: долгое время мы не могли найти ключи к победе против «Северстали»

Защитник «Ак Барса» Михал Йордан поделился впечатлениями от победы над «Северсталью» (3:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
«Сегодня действительно неплохо сыграли, это был удачный матч. Обе игры были для нас удачными, против СКА был большой матч и важная победа, но и сегодня мы выходили только побеждать. Конечно, приятно уходить на паузу с победой, это придаёт спокойствия, хорошего настроения, но мы и до этого неплохо отдохнули, поэтому усталости пока ещё нет, готовы играть ещё и ещё.
СКА лидирует в чемпионате, играть против них было тяжело, но и «Северсталь» – достойный соперник. Они борются за попадание в плей-офф и играть с ними непросто. Команды, безусловно, разные, СКА играл умнее, «Северсталь» – попроще, но напористее, и долгое время мы не могли найти ключи к победе против них, было непросто. То, что мы смогли обыграть такие разные команды, — очень хороший показатель, значит, движемся в правильном направлении.
Они быстро забили нам две шайбы в первом периоде и затем цепко играли в обороне. Но мы продолжали давить и смогли вернуть игру в нужное русло. Даже не знаю, что именно изменилось в нашей игре по сравнению с первым периодом, на мой взгляд, просто удачнее немного сыграли на отскоках. Токранов молодец, 3 очка для защитника за матч — это очень хорошо. Но мы не концентрируемся на личных успехах, главное — успех команды, победа. Каждый сегодня внёс свой вклад в общий результат», – цитирует игрока «Реальное время».