Заполски, Огурцов, Козун и Ильенко — лучшие игроки недели в КХЛ

КХЛ определила лучших игроков 18-й игровой недели регулярного чемпионата.Лучшим вратарём признан(«Йокерит»), в двух матчах отразивший 94,12% бросков при коэффициенте надёжности 1,44 (оба показателя – лучшие в лиге на прошедшей неделе). Также на счету Заполски – «сухая» победа в поединке с рижским «Динамо».Лучшим защитником признан(«Нефтехимик»), вместе с командой одержавший две победы в двух проведённых матчах. Огурцов оформил дубль в матче с «Северсталью», одна из шайб стала победной. 22-летний защитник завершил обе игры с положительным показателем полезности при общем показателе «+4». На счету Огурцова также 5 бросков по воротам.Лучшим нападающим признан(«Локомотив»), в двух гостевых матчах одержавший вместе с командой две победы и в обоих забросивший по шайбе. Гол в ворота СКА стал победным. Нападающий «Локомотива» завершил обе игры с положительным показателем полезности при общем показателе «+2». На его счету три силовых приёма.Лучшим новичком признан нападающий(«Локомотив»), в двух гостевых матчах одержавший вместе с командой две победы. На счету 20-летнего нападающего — гол в ворота ЦСКА, ставший для Ильенко первым в нынешнем сезоне. Форвард «Локомотива» в среднем проводил на льду 9 минут и 46 секунд, нанёс 4 броска по воротам. На его счету 5 силовых приёмов.