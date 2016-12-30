Впервые в истории НХЛ сыграют две команды с победными сериями более 11 матчей

«Миннесота Уайлд» и «Коламбус Блю Джекетс» выиграли свои матчи регулярного чемпионата у « Нью-Йорк Айлендерс» и «Виннипег Джетс» соответственно (6:4 и 5:3) и продлили свои победные серии.Команда из Сент-Пола выигрывает уже 12 матчей подряд, команда из Огайо – 14. В следующем матче команды сыграют друг с другом. Впервые в истории Национальной хоккейной лиги состоится матч между двумя командами, победные серии которых превышают 11 матчей. Об этом информирует официальный сайт Национальной хоккейной лиги.