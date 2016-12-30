КХЛ: задолженность клубов КХЛ перед игроками не превышает 1-2 месяцев

Задолженность клубов КХЛ по оплате труда перед хоккеистами не превышает одного-двух месяцев. Об этом сообщили в пресс-службе лиги. Ранее появилась информация о долгах в клубах КХЛ на сумму более 500 млн рублей.
«Текущая задолженность, которую имеют несколько клубов, не превышает 1-2 месяцев. Клубы имеют необходимое финансирование для погашения имеющихся обязательств. Лига следит за ситуацией согласно документам об осуществлении выплат, которые предоставлены в КХЛ. На данный момент хоккейные клубы «Витязь» и «Торпедо» не имеют задолженностей по оплате труда», — говорится в сообщении пресс-службы.