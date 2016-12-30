Бобровский: я сбросил несколько килограммов, это помогает двигаться

Голкипер «Коламбус Блю Джекетс»высказался о своей игре в текущем сезоне.«В прошлом сезоне меня часто беспокоили травмы паха. Поэтому мне пришлось немного схитрить при подготовке к сезону и изменить ежедневные тренировки. Я подумал, что вратарям нужно быть выносливыми и, если стать немного легче, это поможет двигаться. Я подумал над этим и так и поступил. Когда я сбросил несколько килограммов, я вышел на лёд и чувствовал себя намного лучше. Я подумал: «Вау, это хорошо», и я сбросил ещё.Летние тренировки с Ханну Нюквистом открыли мне взгляд на многие вещи, пролили свет на некоторые новые области, сказал бы я. Это психологический взгляд на игру, психологические штучки, которые трудно объяснить.Конечно, я стал следовать его некоторым идеям. Быть вратарём – это путешествие, и ты пробуешь новые вещи, потом используешь их или нет, но ты всё равно двигаешься вперёд. Это тоже опыт», – цитирует вратаря официальный сайт НХЛ.