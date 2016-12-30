Тимченко: КХЛ сохранила финансовую независимость и стабильность

Председатель совета директоров КХЛ Геннадий Тимченко подвёл итоги 2016 года.
«В уходящем году мы приняли в свои ряды клуб из Пекина. В Китае, где до КХЛ практически не было профессионального и высококачественного хоккея, постепенно осваивают игру, начинают понимать её нюансы и оценивать по достоинству. Мы рады, что это происходит с помощью КХЛ, и уверены, что в дальнейшем китайский проект «Куньлунь Ред Стар» принесёт пользу всем. Лига видит большую заинтересованность в проекте с китайской стороны.
Мы с оптимизмом смотрим в будущее в плане дальнейшего расширения состава участников чемпионата. КХЛ остаётся привлекательной для многих стран.
Среди несомненных достижений лиги в уходящем году – сохранение финансовой независимости и стабильности. Лига планомерно выполняет поручение президента страны о необходимости самостоятельного обеспечения профессионального спорта и снижения зависимости от государства. В планах – завершение третьего сезона подряд с прибылью и распределение доходов среди клубов.
Нельзя не отметить, что за последний год укрепилось взаимопонимание между КХЛ и Федерацией хоккея России. Совместно мы продолжаем работать над тем, чтобы наш хоккей развивался и становился всё более популярным, был на деле спортом номер один в стране», — цитирует функционера официальный сайт КХЛ.