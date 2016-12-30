Кого вы считаете лучшим отечественным хоккеистом XXI века

В этом году отмечается 70-летие отечественного хоккея. Мы предлагаем вам выбрать лучшего отечественного хоккеиста XXI века среди следующих спортсменов:
— Николай Хабибулин;
— Евгений Набоков;
— Сергей Бобровский;
— Сергей Гончар;
— Андрей Марков;
— Александр Овечкин;
— Павел Дацюк;
— Евгений Малкин;
— Илья Ковальчук;
— Александр Радулов;
— Алексей Морозов;
— Сергей Мозякин;
— Владимир Тарасенко.
Проголосовать вы можете, пройдя по ссылке.
→ От Шувалова до Боброва. Выбери лучшего хоккеиста 50-х
→ От Старшинова до Фирсова. Выбери лучшего хоккеиста 60-х
→ От Третьяка до Харламова. Выбери лучшего хоккеиста 70-х
→ От Фетисова до Ларионова. Выбери лучшего хоккеиста 80-х
→ От Зубова до Фёдорова. Выбери лучшего хоккеиста 90-х